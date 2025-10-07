Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW gerät in Brand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße

03.10.2025, 13:00 - 17:00 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagnachmittag ein PKW in der Jenaer Straße in Westhagen in Brand.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete den in Flammen stehenden VW Tiguan auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus über den Feuerwehrnotruf. Umgehend begaben sich mehrere Streifenwagen zum Einsatzort, wo die Berufsfeuerwehr Wolfsburg bereits mit den Löscharbeiten begonnen hatte. Der PKW brannte vollständig aus.

Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Braunschweig sichergestellt.

Die Brandermittler der Polizei Wolfsburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

