Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislingen-Südwest, Lavini-Fontana-Straße 02.10.2025, 15:00 Uhr - 04.10.2025, 11:16 Uhr

Zwischen Donnerstagnachmittag bis Samstagvormittag brachen Unbekannte in eine Grundschule in der Lavini-Fontana-Straße in Reislingen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Mitarbeiterin der Schule stellte den Einbruch am späten Samstagvormittag fest und informierte umgehend die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Inneren des Gebäudes. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Räume und entwendeten diverse elektronische Geräte. Schlussendlich flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

