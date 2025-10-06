PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall: 63-Jähriger tödlich verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Groß Twülpstedt, Landesstraße 322 03.10.2025, 22:26 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Freitagabend auf der Landesstraße 322 zwischen Rümmer und Groß Twülpstedt. Ein 63-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr die 40 Jahre alte Führerin eines VW Up die L322 von Rümmer aus kommend in Richtung Groß Twülpstedt. Nach einer leichten Rechtskurve nahm sie plötzlich eine auf der Straße liegende Person wahr. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte eine Kollision mit dem 63-Jährigen nicht verhindert werden. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Fahrerin des VW UP erlitt einen Schock. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:10

    POL-WOB: Bedrohung mit Messer

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Goethestraße / Neumärker Straße 02.10.2025, 07:29 Uhr Zu einer Bedrohung mit einem Messer kam es am es am Donnerstagmorgen in der Helmstedter Goethestraße und Fußgängerzone Neumärker Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand ging eine 35-jährige Passantin mit ihren beiden 7 und 8 Jahre alten Kindern die Goethestraße entlang, als ihr der 28 Jahre alte Beschuldigte entgegenkam. Kurz vor dem Passieren hob der 28-Jährige ein Messer und zeigte ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:33

    POL-WOB: Verkehrsunfall: 54-Jähriger fährt gegen Baum und verletzt sich leicht

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 02.10.2025, 06:25 Uhr Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Donnerstagmorgen auf der Heinrich-Nordhoff-Straße. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr der 54 Jahre alte Fahrer eines Mercedes die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung St.-Annen-Knoten. Aus bisher ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 15:23

    POL-WOB: Verletzter Mann mit Erinnerungslücken - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallerleben, Schloßplatz 27.09.2025, 23.55 Uhr bis 02.00 Uhr In der Nacht zu Sonntag war ein 33 Jahre alter Wolfsburger in einer Gaststätte in der Georg-Friedrich-Händelstraße in Fallersleben und war auf dem Weg in Richtung Marktstraße, wobei ihn sein Weg über den Schloßplatz führte. Gegen 02.00 Uhr traf der Wolfsburger mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren