POL-WOB: Verkehrsunfall: 63-Jähriger tödlich verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Groß Twülpstedt, Landesstraße 322 03.10.2025, 22:26 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Freitagabend auf der Landesstraße 322 zwischen Rümmer und Groß Twülpstedt. Ein 63-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr die 40 Jahre alte Führerin eines VW Up die L322 von Rümmer aus kommend in Richtung Groß Twülpstedt. Nach einer leichten Rechtskurve nahm sie plötzlich eine auf der Straße liegende Person wahr. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte eine Kollision mit dem 63-Jährigen nicht verhindert werden. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Fahrerin des VW UP erlitt einen Schock. Die Ermittlungen dauern an.

