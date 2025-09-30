PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verletzter Mann mit Erinnerungslücken - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallerleben, Schloßplatz

27.09.2025, 23.55 Uhr bis 02.00 Uhr

In der Nacht zu Sonntag war ein 33 Jahre alter Wolfsburger in einer Gaststätte in der Georg-Friedrich-Händelstraße in Fallersleben und war auf dem Weg in Richtung Marktstraße, wobei ihn sein Weg über den Schloßplatz führte.

Gegen 02.00 Uhr traf der Wolfsburger mit Verletzungen im Gesicht in einer Gaststätte in der Marktstraße ein. Dort stellte er fest, dass sein Portemonnaie nicht mehr in seiner Hosentasche war.

Am Sonntagmorgen fand der 33-Jährige seine Geldbörse ohne Inhalt in einem Gebüsch im Schlosspark.

Da nicht auszuschließen ist, dass der Wolfsburger beraubt worden ist, suchen die Ermittler nach Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen im Schlosspark gemacht haben.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05361/46460 an die Polizei Wolfsburg.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

