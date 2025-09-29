Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 51-Jähriger nach körperlichem Angriff schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Heinrich-Nordhoff-Straße 27.09.2025, 20.32 Uhr

Am Samstagabend wurde ein 51 Jahre alter Wolfsburger von drei unbekannten Tätern angegriffen und schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 51-Jährige und drei bisher unbekannte Männer in Höhe der Tiefgarage eines Hotels in der Heinrich-Nordhoff-Straße in Streit, in dessen Verlauf zunächst ein Täter auf den Wolfsburger einschlug. In der weiteren Folge waren auch die beiden anderen Unbekannten an den Schlägen und Tritten gegen den Wolfsburger beteiligt.

Der 51-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Passanten, die auf das Geschehen aufmerksam wurden verständigten die Polizei und Feuerwehr und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern war erfolglos.

Der Haupttäter war schlank, hatte dunkle Haare, etwa 1,70 m bis 1,75 m groß und entsprach dem nordafrikanischem Phänotyp. Er war vollständig weiß gekleidet und trug eine Bauchtasche.

Die beiden anderen Täter waren ebenfalls schlank, zwischen 1,70 m und 1,75 m groß, hatten dunkle Haare und entsprachen einem osteuropäischem Phänotyp. Beide waren dunkel gekleidet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell