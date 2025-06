LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Unterwellenborn (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es in Unterwellenborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher leicht verletzt wurde. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Pkw in der Unterwellenborner Straße unterwegs, als er gegen 09:00 Uhr nach links in die Maxhüttenstraße einbog. Dabei verlor er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über ...

