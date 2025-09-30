Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Groß Twülpstedt (ots)

Groß Twülpstedt, Meinkoter Straße

29.09.2025, 09.15 Uhr bis 12.15 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Montagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Meinkoter Straße in Groß Twülpstedt ein und entwendeten Bargeld.

Die Täte hatte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Haus verschafft und alle Räume durchsucht. Nachdem sie etwas Bargeld gefunden hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell