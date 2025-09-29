Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vermummte Täter rauben Jacke - Polizei sucht Zeugen

Schöningen (ots)

Schöningen, Brauhof

27.09.2025, 20.49 Uhr

Zwei unbekannte Täter beraubten am Samstagabend in der Straße Brauhof einen 22 Jahre alten Schöninger und verletzten ihn leicht.

Der 22-Jährige holte sich am Samstagabend bei einem Imbiss beim Markt etwas zu essen und ging von dort nach rechts in einen kleinen Stichweg in Richtung der Straße Brauhof. In Höhe der Stadtbücherei traten zwei vermummte Personen an ihn heran und hielten ihn an. Zunächst schlug ein Täter dem 22-Jährigen ins Gesicht. Danach schlug der andere Täter dem Schöninger unvermittelt mehrfach ins Gesicht und forderte ihn auf, seine schwarze Jacke mit VfL Wolfsburg-Emblem auszuziehen. Dieser Aufforderung kam der durch die Schläge verletzte Schöninger nach. Als er sich weigerte, auch sein VfL Wolfsburg-T-Shirt auszuziehen, beschädigte derselbe Täter das Shirt. Die Hilferufe des Schöningers hielten sie von ihrer Tat nicht ab.

Im Anschluss an den Raub nahmen die Täter noch das Essen des 22-Jährigen mit und flüchteten.

Durch die Hilferufe waren Passanten auf den Schöninger aufmerksam geworden und leisteten ihm bis zum Eintreffen der Polizei Beistand.

Beide Täter waren Anfang 20 und sprachen akzentfrei deutsch. Ein Täter war etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und trug eine dunkle Jacke. Der andere Täter war etwa 1,80 Meter groß, schlank und trug eine kurze schwarze Hose.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell