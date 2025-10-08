PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub einer Handtasche

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Wilhelmstraße

05.10.2025, 01:47 Uhr

Zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 56-Jährigen kam es in der Nacht zum Sonntag in der Wilhelmstraße in Helmstedt.

Nach aktuellen Erkenntnissen war die 56-Jährige auf einem Weg vom Batteriewall in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als sich ihr plötzlich zwei Personen näherten, sie zu Boden rissen und ihr die Handtasche entwendeten. Die 56-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Aufgrund der Personenbeschreibung in Verbindung mit weiteren polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen zwei bereits polizeilich in Erscheinung getretene 22 und 17 Jahre alte Tatverdächtige. Die beiden wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle in der Ludgeristraße gebracht.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie aufgrund fehlender Haftgründe vor Ort entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

