Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Metallgießerei

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Stadtgebiet, Von-Guericke-Straße 15.10.2025, 23:10 Uhr

Am späten Mittwochabend brachen drei Täter in eine Metallgießerei in Helmstedt ein. Ein Täter konnte gestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter der Metallgießerei stellte den Einbruch fest und informierte umgehend die Polizei. Durch Zeugen wurden drei Täter festgestellt, wobei einer durch das beherzte Eingreifen der Zeugen bis zum Erscheinen der Polizei festgehalten werden konnte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 53-Jährigen Mann. Die anderen Personen konnten unerkannt flüchten. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich die Täterschaft gewaltsam Zugang zum Inneren des Gebäudes. Anschließend stellten sie diverse Metalle vermutlich zur Abholung bereit und wurden hierbei durch die Zeugen gestört. Der Wert der Metalle liegt in einem hohen fünfstelligen Euro-Bereich. Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Folgetag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig durch eine Richterin des Amtsgerichtes Helmstedt die Untersuchungshaft des Mannes angeordnet.

Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

