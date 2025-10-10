PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Frellstedt, Bundesstraße 1

07.10.2025, 15:30 Uhr

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am vergangenen Dienstag auf der Bundesstraße 1 zwischen Frellstedt und Räbke.

Eine 35-Jahre alte Zeugin meldete über den Polizeinotruf einen vor ihr fahrenden Autofahrer in einem grauen Audi A3, welcher durch seine sehr unsichere Fahrweise auffiel.

Der Fahrer des Audis bremse unter anderem auf gerader Strecke ohne ersichtlichen Grund abrupt ab und fuhr so weit mittig auf der Straße, dass der Gegenverkehr teilweise auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Eine sofort hinzueilende Streifenwagenbesatzung konnte den 87 Jahre alten Fahrer des Audis schlussendlich in der Ortschaft Eitzum im Landkreis Wolfenbüttel antreffen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen Geschädigten, die etwas beobachtet haben oder selbst durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05351-5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

