Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub auf Getränkemarkt - Unbekannter bedroht Mitarbeiter mit Messer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Neuhäuser Straße

21.10.2025, 19:54 Uhr

Ein Unbekannter raubte am Dienstagabend einen Getränkemarkt in der Neuhäuser Straße im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde aus. Der Täter erbeutete eine Summe Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Nach bisherigem Kenntnisstand betrat eine männliche, mit einer Sturmhaube bekleidete Person kurz vor Ladenschluss den Getränkemarkt und forderte die unverzügliche Öffnung der Kasse. Dabei bedrohte er einen 17 Jahre alten Mitarbeiter des Marktes mit einem Messer. Nachdem ein weiterer, 19-jähriger Mitarbeiter die Kasse geöffnet hatte, ließ der Unbekannte sich das in der Kasse befindliche Geld herausgeben und verließ daraufhin das Geschäft in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige blieb unverletzt. Der unbekannte Täter war etwa 185 cm groß, hatte braune Augen und sprach Deutsch mit Akzent. Des Weiteren hatte er einen Bart am Kinn sowie lockiges Haar. Neben einer schwarzen Sturmhaube trug er eine schwarze Bomberjacke und darunter einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose und dunkle Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell