Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, An der Teichbreite

21.10.2025, 13:20 - 22:10 Uhr

Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in der Straße An der Teichbreite ein und entwendeten unter anderem eine Spielekonsole sowie einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten mittels Gewalteinwirkung auf eine Balkontür Zutritt zur Wohnung. Dort durchsuchten sie alle Räume nach sich lohnendem Diebesgut. Neben einer Spielekonsole entwendeten sie unter anderem einen Tresor, in dem sich Goldschmuck und Dokumente befanden. Schlussendlich flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

