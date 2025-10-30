Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannter Verkehrsteilnehmer fährt auf verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug auf und entfernt sich: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober 2025) kam es gegen 07:37 Uhr an der Pariser Bahn in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 62-jähriger Mann aus Geldern befuhr die Pariser Bahn in Fahrtrichtung Holländer See und beabsichtigte nach links auf die Straße "An der Fleuth" abzubiegen, musste dabei aufgrund des Gegenverkehrs aber warten. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein weißer Transporter in dieselbe Fahrtrichtung und kollidierte mit dem wartenden Pkw. Das Fahrzeug wurde dabei im Heckbereich beschädigt, während sich der weiße Transporter über den Grünstreifen von der Örtlichkeit entfernte. Der Transporter, welcher nach aktuellem Kenntnisstand im Frontbereich beschädigt wurde, soll zum Unfallzeitpunkt ein polnisches Kennzeichen mit dem Fragment "PKN" getragen haben. An der Unfallörtlichkeit konnten die eingesetzten Beamten ein Fahrzeugteil des flüchtigen Transporters auffinden und sicherstellen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

