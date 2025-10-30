Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Zugangstor einer Lagerhalle beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Hochdruckreiniger

Straelen-Herongen (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober 2025) drangen unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Veilingstraße in Straelen vor. Die Täter beschädigten auf dem Gelände die Zugangstür einer Lagerhalle und entwendeten aus dieser einen Hochdruckreiniger. Ein Zeuge gab an, vier dunkel gekleidete Personen gesehen zu haben, welche sich in zwei Fahrzeugen in Fahrtrichtung Niederdorfer Straße entfernt hätten.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

