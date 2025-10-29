PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Motorradfahrerin kollidiert mit Straßenbaum: Frau aus Goch zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu

Goch (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober 2025) kam es gegen 09:40 Uhr an der Kranenburger Straße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Frau aus Goch befuhr mit einem Motorrad die Kranenburger Straße in Fahrtrichtung Kranenburg, als Sie aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet und mit einem Straßenbaum kollidierte. Die Frau, welche als Fahrschülerin auf dem Motorrad am Straßenverkehr teilnahm, zog sich durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu. Aufgrund der Verletzungen wurde die Gocherin mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht, während die Angehörigen durch den polizeilichen Opferschutz informiert wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme, an welcher das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve beteiligt war, wurde die Kranenburger Straße bis in den Nachmittag gesperrt. Das Motorrad sowie das dahinterfahrende Fahrschulauto (Tesla) wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

