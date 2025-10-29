Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Abgestellter Kia Sportage beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern-Walbeck (ots)

Im Zeitraum von Montag (27. Oktober 2025), 20:30 Uhr und Dienstag (28. Oktober 2025), 13:30 Uhr kam es an der Pinnertstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde, nach aktuellem Kenntnisstand beim Rangiervorgang, ein abgestellter orangefarbener Kia Sportage im Heckbereich (Stoßstange und Beleuchtungseinrichtung) auf der Fahrerseite beschädigt. Nach dem der 65-jährige Halter aus Geldern den Sachschaden bemerkt hatte, verständigte er die Polizei, weil sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter von der Örtlichkeit entfernt hatte.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell