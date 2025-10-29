Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht: Schwarzer Opel Adam durch unbekannten Verkehrsteilnehmenden beschädigt

Straelen-Herongen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (28. Oktober 2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (29. Oktober 2025), 03:00 Uhr kam es an der Straße "Pöttbeek" in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 60-jährige Halterin eines schwarzen Opel Adam hatte den Wagen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt, als das Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden beschädigt wurde. Nachdem die Halterin aus Straelen den Sachschaden im Bereich des Außenspiegels sowie des hinteren Kotflügels auf der Fahrerseite festgestellt hatte, informierte Sie die Polizei. Die oder der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

