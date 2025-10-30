PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kollision bei Abbiegevorgang: 30-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober 2025) am es gegen 17:05 Uhr an der Weezer Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem Fahrzeug, einer grauen Mercedes C-Klasse, die Weezer Straße und beabsichtigte den Einmündungsbereich Lindenstraße / Egmontstraße nach rechts in Fahrtrichtung Wember Straße zu verlassen. Beim Abbiegevorgang übersah der Mann einen von links kommenden und vorfahrtberechtigten Verkehrsteilnehmer mit einem Motorrad (Triumph). Durch die Kollision im Einmündungsbereich verletzte sich der 30-jährige Mann aus Kevelaer schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw als auch am Motorrad entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

