Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall
PKW fährt auf Motorroller auf

Kleve (ots)

Am Mittwochmorgen (29. Oktober 2025) wurde ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hoffmannallee / Lindenallee schwer verletzt. Der 44-Jährige aus Weeze wartete gegen 06:40 Uhr auf der Geradeausspur der Lindenallee an der rot zeigenden Ampel, als ein PKW-Fahrer von hinten auf den stehenden Motorroller auffuhr. Der Rollerfahrer schleuderte nach vorne und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Der 57-Jährige Autofahrer aus Kleve blieb unverletzt, an seinem Skoda Fabia und an dem Peugeot-Roller entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme war die Kreuzung bis kurz vor 08:00 Uhr teilgesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

