E-Scooterfahrer schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober 2025) kam es am Hochschulgelände in Kleve gegen 09:45 Uhr zu einem Alleinunfall eines E-Scooterfahrers. Ein 40-Jähriger aus Kleve wollte mit seinem E-Scooter dort die Holzbrücke über den Spoykanal befahren. Dabei stürzte er - vermutlich aufgrund der witterungsbedingt feuchten Fahrbahn. Bei dem Sturz verletzte der Klever sich schwer, so dass ein Rettungswagen ihn in eine Klinik brachte. (cs)

