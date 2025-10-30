PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sturz auf Brücke
E-Scooterfahrer schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober 2025) kam es am Hochschulgelände in Kleve gegen 09:45 Uhr zu einem Alleinunfall eines E-Scooterfahrers. Ein 40-Jähriger aus Kleve wollte mit seinem E-Scooter dort die Holzbrücke über den Spoykanal befahren. Dabei stürzte er - vermutlich aufgrund der witterungsbedingt feuchten Fahrbahn. Bei dem Sturz verletzte der Klever sich schwer, so dass ein Rettungswagen ihn in eine Klinik brachte. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren