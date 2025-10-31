Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Bekämpfung von schweren Verkehrsunfällen: Kreispolizeibehörde Kleve führt Schwerpunkteinsatz durch

Kreis Kleve (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober 2025) führte die Kreispolizeibehörde Kleve, in der Zeit von 10:00 Uhr und 18:00 Uhr, einen kreisweiten Schwerpunkteinsatz durch. Beim Einsatz zur Bekämpfung von schweren Verkehrsunfällen wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizei Kleve von weiteren Kräften der Bereitschaftspolizei Duisburg und der Bußgeldstelle des Kreises Kleve unterstützt.

Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt 331 Verstöße festgestellt. 272 Verstöße von Kraftfahrzeugführenden (davon 204 Geschwindigkeitsverstöße), 36 Verstöße von Radfahrenden, 19 Verstöße von Straßenverkehrsteilnehmenden mit Elektrokleinstfahrzeugen und 4 Verstöße von Fußgängern. Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eines Kleinkraftrads gestellt.

Im Kreis Kleve werden auch weiterhin Schwerpunkteinsatz und weitere Kontrollmaßnahmen von allen Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell