Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - VW Passat im Bereich der Seitentür beschädigt: Hinweise zu Verkehrsunfallflucht erbeten!

Geldern-Kapellen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (29. Oktober 2025), 17:30 Uhr und Donnerstag (30. Oktober 2025), 06:45 Uhr kam es an der Sankt-Johannes-Straße in der Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines schwarzen VW Passt hatte den Wagen an der genannten Örtlichkeit abgestellt, als dieser, nach aktuellem Erkenntnisstand bei einem Rangiervorgang, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Fahrertür beschädigt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell