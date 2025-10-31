Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kollision im Kreuzungsbereich: 50-jährige Frau aus Weeze verletzt sich schwer

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (30. Oktober 2025) kam es gegen 12:55 Uhr an der Hubertusstraße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jährige Frau aus Weeze befuhr mit einem grauen Pedelec die Hubertusstraße und missachtete dabei einen von rechts kommenden Verkehrsteilnehmenden. Im Kreuzungsbereich Hubertusstraße / Nordstraße kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich die Pedelecfahrerin, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zuzog. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am weißen Fiat Ducato, in welchem sich ein 64-jähriger Mann aus Emmerich befand, sowie am Pedelec entstand Sachschaden. (pp)

