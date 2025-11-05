Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Motorcrossfahrer beschädigt Außenspiegel eines Pkws und verletzt Beifahrer: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Rees (ots)

Am Freitag (31. Oktober 2025) kam es gegen 21:20 Uhr an der Bergswicker Straße in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Eine 46-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann (beide aus Rees) befuhren die Deichstraße in Fahrtrichtung Rees. Die Frau beabsichtigte, mit einem weißen Mitsubishi ASX, einen vorraufahrenden Motorradfahrer, welcher zu einer vierköpfigen Gruppe zählte, zu überholen. Während des Überholvorgangs beschleunigte der unbekannte Verkehrsteilnehmer seine mehrfarbige Motorcrossmaschine, an welcher kein Kennzeichen angebracht war, weshalb die Frau den Überholvorgang abbrach und die vierköpfige Gruppe, aufgrund eines Abbiegevorgangs, außer Sichtweite geriet. Im Bereich der Bergswicker Straße befand sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer, laut den beiden Personen aus Rees, wieder hinter Ihnen und die Frau stoppte den Pkw. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Verkehrsteilnehmenden und zur Beschädigung des Außenspiegels auf der Fahrerseite des weißen Mitsubishi ASX durch den Motorcrossfahrer. Im weiteren Verlauf fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer auf den 44-jährigen Mann aus Rees zu, verletzte diesen leicht und entfernte sich in Richtung Weseler Straße.

Der Motorcrossfahrer konnte durch die beiden Verkehrsteilnehmenden aus Rees wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 175 bis 180 cm groß - ca. 16 Jahre alt - sprach hochdeutsch - europäisches Erscheinungsbild - schwarze Winterjacke - schwarze Hose - weißer Sneaker - schwarz / oranger Motorcrosshelm

Die Polizei Emmerich sucht Zeugen zum beschriebenen Sachverhalt und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830entgegen. (pp)

