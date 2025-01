POL-DH: --- Bassum, Fahrer schwer verletzt - Syke, Polizei sucht Fahrradeigentümer - Borstel, Einbruch in Garage

Polizeiinspektion Diepholz

Bassum - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in der Straße "Röllinghausen" wurde ein 40-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt. Der 40-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Straße von Bramstedt in Richtung Neubruchhausen. In einer Linkskurve verlor er, vermutlich aufgrund von Alkoholbeeinflussung, die Kontrolle über den Pkw, geriet von der Straße, überfuhr einen Stromkasten und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen und seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 15000 Euro.

Syke - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Die Polizei Syke ist auf der Suche nach dem Eigentümer eines Fahrrades der Marke Technobike. Im Rahmen einer Kontrolle konnte die Polizei in der Nacht zum Montag gegen 01.15 Uhr das Fahrrad in Bassum, Dorfstraße, sicherstellen. Da es noch keine Diebstahlsanzeige zu dem Fahrrad gibt, ist eine Rückgabe an den Eigentümer nicht möglich. Wer das Fahrrad wiedererkennt, oder Hinweise auf den Eigentümer geben kann, wird gebeten die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Syke - Auffahrunfall mit Verletzten

Am Dienstagmorgen gegen 08.05 Uhr ist bei einem Auffahrunfall in der Sudweyher Landstraße eine 42-jährige Pkw-Fahrerin verletzt worden. Die 42-Jährige hielt mit ihrem Pkw an der Kreuzung Sudweyher Landstraße / B 6, als ein 65-jähriger Pkw-Fahrer die Situation zu spät erkannte und auf den Pkw der 42-Jährigen auffuhr. Der Rettungsdienst versorgte die Fahrerin und brachte sie in ein Krankenhaus. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 10000 Euro.

Borstel - Einbruch in Garage

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in eine Garage auf einem Grundstück in der Nienburger Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Nebeneingangstür und entwendeten aus der Garage diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Schaden beträgt ca. 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

