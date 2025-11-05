Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Fenster beschädigt: Bewohner überrascht drei männliche Täter

Uedem-Keppeln (ots)

Am Dienstag (4. November 2025) kam es gegen 19:00 Uhr an der Örtlichkeit "Im Heidkamp" zu einem Einbruch. Drei unbekannte männliche Täter beschädigten ein Fenster eines Einfamilienhauses und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchten die Täter und entwendeten neben drei Taschen (rot, braun, schwarz) auch einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Ein Bewohner des Hauses überraschte die Täter, welche in unbekannte Richtung flüchteten, beim Einbruch und konnte diese wie nachfolgend beschreiben:

Täter 1:

- männlich - ca. 185 cm groß - rundes Gesicht - Tuch über Nase und Mund - Strickmütze - dunkle Oberbekleidung - blaue Jeans - Sneaker

Täter 2 und 3:

- männlich - ca. 190 cm groß - Tuch über Nase und Mund - dunkle Kleidung

Im Rahmen der Ermittlung sucht die Kripo Goch nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell