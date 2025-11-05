Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Wohngebäude: Unbekannte Täter beschädigen Terrassentür

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (4. November 2025) kam es zwischen 17:30 Uhr und 20:55 Uhr am Eschenweg in Wachtendonk zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Wohngebäudes und drangen in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter, welche nach aktuellem Kenntnisstand eine Münzsammlung entwendeten, durchsucht.

Die Kripo Geldern ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

