POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Wohnung entwendet: Zeugen nach Einbruchsdiebstahl gesucht
Kleve (ots)
Am Freitag (31. Oktober 2025) kam es zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr an der Nimweger Straße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung an der genannten Örtlichkeit und entwendeten u.a. einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine Thermoleggins.
Die Kripo Kleve sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)
