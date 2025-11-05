Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht: Unbekannter Verkehrsteilnehmender beschädigt Grundstücksmauer

Kleve-Griethausen (ots)

Am Montag (3. November 2025) kam es zwischen 16:50 Uhr und 19:05 Uhr an der Dammstraße in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei eine Grundstücksmauer beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

