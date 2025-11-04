PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl-Serie aus Pkw in Walbeck
Tatverdächtiger ermittelt

Geldern (ots)

In der Nacht von Donnerstag (30. Oktober 2025) auf Freitag (31. Oktober 2025) kam es in Geldern-Walbeck zu mehreren Diebstählen aus Autos. Die Beute bestand aus den unterschiedlichsten Gegenständen, von Bargeld, Fahrzeugpapieren, einem Rosenkranz und einer Heiligenfigur bis hin zu Sportbekleidung. Die unverzüglichen Ermittlungen der Kriminalpolizei in Geldern führten sehr schnell zu einer polizeibekannten Person, einem 22-jährigen Mann aus Geldern. Dieser wurde mit den Vorwürfen konfrontiert und gab die Diebstähle zu. Zum Teil konnten die entwendeten Gegenstände bei ihm aufgefunden werden. Derzeit können dem Beschuldigten sechs Taten im innerstädtischen Bereich von Walbeck zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

