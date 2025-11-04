Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Alleinunfall mit Rennrad: 24-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Kranenburg (ots)

Am Montag (3. November 2025) kam es gegen 22:05 Uhr an der Tiggelstraße zu einem Alleinunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Kranenburg befuhr mit einem Rennrad die Tiggelstraße in Fahrtrichtung Kranenburg und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Rad. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Aufgrund der Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

