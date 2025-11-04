PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Geschäftsräume: Unbekannte männliche Täter entwenden Tabakwaren

Kranenburg-Wyler (ots)

Am Montag (3. November 2025) kam es zwischen 03:30 Uhr und 03:50 Uhr an der Hauptstraße in Kranenburg zu einem Einbruch. Zwei männliche Täter beschädigten eine Tür und drangen so in die Geschäftsräume ein. Aus diesen entwendeten die Täter eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Die beiden männlichen Täter wurden durch eine Videoüberwachungskamera bei der Tat gefilmt und können anhand der Bilder wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

   - männlich
   - dunkelblaue Winterjacke mit Kapuze
   - hellgraue Jogginghose
   - schwarze Handschuhe
   - schwarze Gesichtsmaske

Täter 2:

   - männlich
   - schwarze Jacke mit Kapuze
   - grüne Jogginghose
   - weiße Sneaker
   - schwarze Gesichtsmaske

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

