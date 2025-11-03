POL-KLE: Emmerich - Pkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht
Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)
Am Mittwoch (29. Oktober 2025) kam es zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 55-jährige Halterin eines grauen Opel Mokka hatte das Fahrzeug an der Örtlichkeit "Am Hasenberg" in Emmerich abgestellt, als es durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt wurde.
Die Polizei Emmerich nimmt Zeugenhinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht unter 02822 7830 entgegen. (pp)
