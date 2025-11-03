PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw kommt in einer Böschung zum Stehen: 71-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Samstag (1. November 2025) kam es gegen 13:39 Uhr am Vellarsweg in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einer grauen Mercedes C-Klasse den Vellarsweg in Fahrtrichtung Hoenselaersweg und kam dabei, im Bereich einer Kurve, nach rechts von der Straße ab. Der Pkw, welche nicht mehr fahrbereit war, kam in einer Böschung zum Stehen, während sich der 71-Jährige schwer verletzte und ins Krankenhaus verbracht wurde. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:53

    POL-KLE: Kleve - Vorfahrt missachtet: 63-jähriger Niederländer verletzt sich schwer

    Kleve-Materborn (ots) - Am Samstag (1. November 2025) kam es gegen 14:18 Uhr an der Kreuzung Querallee / Materborner Allee in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem grauen Ford Focus die Dorfstraße in Fahrtrichtung Querallee und beabsichtigte die Kreuzung in Fahrtrichtung Querallee zu überqueren. Ein 63-jährige Mann aus den ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:52

    POL-KLE: Uedem - Kupferkabel und Fallrohr entwendet: Kripo sucht Zeugen

    Uedem-Keppeln (ots) - Im Zeitraum von Montag (27. Oktober 2025), 15:30 Uhr und Sonntag (2. November 2025) kam es an der Rosenstraße in Uedem zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter entwendeten vom Gelände einer Feuerwache ein Fallrohr, beschädigten ein Kupferkabel und entwendete mehrere Meter des Kabels. Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren