Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw kommt in einer Böschung zum Stehen: 71-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Samstag (1. November 2025) kam es gegen 13:39 Uhr am Vellarsweg in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit einer grauen Mercedes C-Klasse den Vellarsweg in Fahrtrichtung Hoenselaersweg und kam dabei, im Bereich einer Kurve, nach rechts von der Straße ab. Der Pkw, welche nicht mehr fahrbereit war, kam in einer Böschung zum Stehen, während sich der 71-Jährige schwer verletzte und ins Krankenhaus verbracht wurde. (pp)

