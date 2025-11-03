Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Vorfahrt missachtet: 63-jähriger Niederländer verletzt sich schwer

Kleve-Materborn (ots)

Am Samstag (1. November 2025) kam es gegen 14:18 Uhr an der Kreuzung Querallee / Materborner Allee in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Frau aus Kleve befuhr mit einem grauen Ford Focus die Dorfstraße in Fahrtrichtung Querallee und beabsichtigte die Kreuzung in Fahrtrichtung Querallee zu überqueren. Ein 63-jährige Mann aus den Niederlanden (Soest) beabsichtigte zum gleichen Zeitpunkt von der Querallee kommend nach links in die Materborner Allee abzubiegen und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich der Niederländer, welcher mit einem Motorrad (Ducati) am Straßenverkehr teilnahm, schwere Verletzungen zuzog. Der 63-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht, während am Pkw als auch am Motorrad Sachschaden entstand. (pp)

