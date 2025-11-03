Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in die Filiale eines Discounters: Unbekannte Täter entwenden Tabakwaren

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Sonntag (2. November 2025) kam es gegen 04:15 Uhr an der `s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten mehrere Türen einer Filiale eines Discounters, entwendeten Tabakwaren im mittleren dreistelligen Wert und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell