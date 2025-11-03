PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in die Filiale eines Discounters: Unbekannte Täter entwenden Tabakwaren

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Sonntag (2. November 2025) kam es gegen 04:15 Uhr an der `s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten mehrere Türen einer Filiale eines Discounters, entwendeten Tabakwaren im mittleren dreistelligen Wert und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:51

    POL-KLE: Kranenburg - Pferdesportartikel und Sättel entwendet: Zeugen gesucht

    Kranenburg-Nütterden (ots) - Im Zeitraum von Samstag (1. November 2025), 20:00 Uhr und Sonntag (2. November 2025), 11:30 Uhr kam es an der Spechtbaumstraße in Kranenburg zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Halle und beschädigten im dortigen Stallbereich eine Tür. Aus dem zuvor verschlossenen Raum entwendeten die Täter ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:50

    POL-KLE: Kalkar - Pkw entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

    Kalkar-Altkalkar (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (30. Oktober 2025), 20:00 Uhr und Freitag (31. Oktober 2025), 20:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Patersdeich" in Kalkar zur Entwendung eines Pkws. Durch unbekannte Täter wurde ein abgestellter schwarzer VW Multivan entwendet, welcher zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen "KLE-M820" trug. Der Wagen war im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren