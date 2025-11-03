POL-KLE: Emmerich - Einbruch in die Filiale eines Discounters: Unbekannte Täter entwenden Tabakwaren
Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)
Am Sonntag (2. November 2025) kam es gegen 04:15 Uhr an der `s-Heerenberger Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigten mehrere Türen einer Filiale eines Discounters, entwendeten Tabakwaren im mittleren dreistelligen Wert und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell