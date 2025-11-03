Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Pkw entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Kalkar-Altkalkar (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (30. Oktober 2025), 20:00 Uhr und Freitag (31. Oktober 2025), 20:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Patersdeich" in Kalkar zur Entwendung eines Pkws. Durch unbekannte Täter wurde ein abgestellter schwarzer VW Multivan entwendet, welcher zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen "KLE-M820" trug. Der Wagen war im Bereich der Beifahrerseite leicht beschädigt (Delle im Bereich der Zierleiste), während am Rückspiegel ein auffällig pinker Flamingo angebracht war.

Die Kripo Goch sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell