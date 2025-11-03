PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - 56-jähriger Mann leblos aufgefunden: Ermittlungen nach Verkehrsunfall dauern an

Straelen-Auwel (ots)

Am Samstag (1. November 2025) wurde gegen 02:50 Uhr ein 56-jähriger Mann am Thelenweg in Straelen leblos aufgefunden. Nach aktuellem Kenntnisstand war der Mann mit einem Pedelec in Richtung Holter Straße unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zum Unfall kam. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug und durch einen unbeteiligten Zeugen am Fahrbahnrand aufgefunden worden war, verstarb noch an der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln eingesetzt und die Angehörigen durch den polizeilichen Opferschutz informiert. Das Pedelec sowie ein Smartphone wurden sichergestellt, während die Ermittlungen zur Unfallursache andauern. (pp)

