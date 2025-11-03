PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Pferdesportartikel und Sättel entwendet: Zeugen gesucht

Kranenburg-Nütterden (ots)

Im Zeitraum von Samstag (1. November 2025), 20:00 Uhr und Sonntag (2. November 2025), 11:30 Uhr kam es an der Spechtbaumstraße in Kranenburg zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Halle und beschädigten im dortigen Stallbereich eine Tür. Aus dem zuvor verschlossenen Raum entwendeten die Täter mehrere Sättel sowie weitere Pferdesportartikel (u.a. Trense und Halfter).

Die Kripo Kleve nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:50

    POL-KLE: Kalkar - Pkw entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

    Kalkar-Altkalkar (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (30. Oktober 2025), 20:00 Uhr und Freitag (31. Oktober 2025), 20:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Patersdeich" in Kalkar zur Entwendung eines Pkws. Durch unbekannte Täter wurde ein abgestellter schwarzer VW Multivan entwendet, welcher zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen "KLE-M820" trug. Der Wagen war im ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 16:44

    POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich und zwei schwer verletzten Personen

    Emmerich am Rhein (ots) - Am 01.11.2025 gegen 10:55 Uhr befuhr eine 52jährige Frau mit ihrem PKW Opel die B220 aus Richtung Rheinbrücke in Richtung s'Heerenberg. An der Kreuzung B220 / Weseler Straße / Ostermayerstraße wollte sie nach links in die Ostermayerstraße abbiegen. Dabei beachtete sie jedoch nicht den Vorrang eines entgegenkommenden 48jährigen Mannes aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren