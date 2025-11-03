POL-KLE: Kranenburg - Pferdesportartikel und Sättel entwendet: Zeugen gesucht
Kranenburg-Nütterden (ots)
Im Zeitraum von Samstag (1. November 2025), 20:00 Uhr und Sonntag (2. November 2025), 11:30 Uhr kam es an der Spechtbaumstraße in Kranenburg zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Halle und beschädigten im dortigen Stallbereich eine Tür. Aus dem zuvor verschlossenen Raum entwendeten die Täter mehrere Sättel sowie weitere Pferdesportartikel (u.a. Trense und Halfter).
Die Kripo Kleve nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)
