Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Reifen löst sich und gerät in Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.05.2025, gegen 11:30 Uhr löste sich während der Fahrt der linke Vorderreifen eines Autos in der Rothausstraße in Bonndorf in Richtung Ortsausgang. Der Reifen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes. An diesem wurde die vordere Stoßstange beschädigt. Am anderen Auto wurde die Bremsscheibe in Mitleidenschaft gezogen. Es musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 3.000 EURO entstanden sein. Warum sich das Rad löste, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. CE

