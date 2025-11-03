PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Kupferkabel und Fallrohr entwendet: Kripo sucht Zeugen

Uedem-Keppeln (ots)

Im Zeitraum von Montag (27. Oktober 2025), 15:30 Uhr und Sonntag (2. November 2025) kam es an der Rosenstraße in Uedem zu einem schweren Diebstahl. Der oder die Täter entwendeten vom Gelände einer Feuerwache ein Fallrohr, beschädigten ein Kupferkabel und entwendete mehrere Meter des Kabels.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

