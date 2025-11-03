Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Abgestellter Pkw im Bereich des vorderen Kotflügels beschädigt

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Samstag (1. November 2025) kam es zwischen 10:55 Uhr und 12:25 Uhr an der Straße Nonnenplatz in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein abgestellter grauer Ford B-Max, welcher auf eine 38-jährige Frau aus Bedburg-Hau zugelassen ist, im Bereich des vorderen Kotflügels auf der Beifahrerseite beschädigt. Da sich die oder der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallstelle entfernte, verständigte die Frau aus Bedburg-Hau über die Verkehrsunfallflucht.

Hinweise bitte an Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

