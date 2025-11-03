PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand in Emmerich
Kriminalpolizei ermittelt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (02. Oktober 2025) gegen 21.31 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Emmerich an der Wollenweberstraße informiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte war eine starke Rauchentwicklung erkennbar. Die Feuerwehr Emmerich begann unmittelbar mit den Löscharbeiten. Gleichzeitig wurden mehrere Personen mittels der Drehleiter aus dem Haus gerettet. Durch Rauchgas-Intoxikation wurden vier Menschen schwer verletzt und werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, darunter ein 13-jähriges Mädchen. Fünf weitere Personen erlitten ebenfalls durch das Einatmen von Rauchgas leichte Verletzungen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, zu denen auch ein Brandsachverständiger hinzugezogen wird. Das Brandhaus sowie ein angrenzendes Haus sind derzeit nicht bewohnbar, durch die Stadt Emmerich wurden die Bewohner an anderen Örtlichkeiten untergebracht.(sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

