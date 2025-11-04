PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Wertgegenstände aus Einfamilienhaus entwendet: Hinweise erbeten

Rees (ots)

Im Zeitraum von Freitag (31. Oktober 2025), 16:30 Uhr und Montag (3. November 2025), 08:00 Uhr kam es am Groiner Kirchweg in Rees zu einem Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten u.a. eine Kabeltrommel sowie ein weiteres Kabel.

Die Kripo Emmerich nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren