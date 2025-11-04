Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Wertgegenstände aus Einfamilienhaus entwendet: Hinweise erbeten

Rees (ots)

Im Zeitraum von Freitag (31. Oktober 2025), 16:30 Uhr und Montag (3. November 2025), 08:00 Uhr kam es am Groiner Kirchweg in Rees zu einem Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten u.a. eine Kabeltrommel sowie ein weiteres Kabel.

Die Kripo Emmerich nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

