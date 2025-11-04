PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Mehrere Heizkörper entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Im Zeitraum von Montag (20. Oktober 2025), 15:00 Uhr und Sonntag (2. November 2025) kam es an der Örtlichkeit "Groß Straße" in Kranenburg zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten mehrere Türen eines Wohn- und Geschäftsgebäude, drangen in die Räumlichkeiten vor und entwendeten u.a. mehrere Heizkörper.

Die Kripo Kleve ermittelt und sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

