POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - 75-Jähriger in Wohnung tödlich verletzt
Hagen/Siegen (ots)
Am Freitagmittag (31.10.2025) gegen 12 Uhr kam ein 75-jähriger Mann in einer Wohnung in der Ziegelwerkstraße in Siegen gewaltsam zu Tode. Der Täter flüchtete anschließend. Bei einer sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Der 75-Jährige verstarb noch am Einsatzort.
Nach ersten Erkenntnissen wurde der Senior mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen. Einsatzkräfte der Polizei stellten das Tatmittel sicher. Zur Ermittlung der Tathintergründe ist eine Mordkommission der Polizei Hagen eingesetzt. Weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden. (rst)
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell