POL-HA: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 15-jährige Julia K. in Dortmund angetroffen
Hagen/Dortmund (ots)
Die Vermisstenfahndung nach der 15-jährigen Julia K. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6148291) wird hiermit zurückgenommen. Die Jugendliche wurde am gestrigen Donnerstagabend (30.10.2025) im Dortmunder Stadtteil Hörde angetroffen und an ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (sen)
