Polizei Hagen

POL-HA: Sicherheit der Fußgänger auf Hagens Straßen im Fokus - Polizei Hagen beteiligt sich an NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr

Hagen-Mitte (ots)

Im Zusammenhang mit der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr legten Beamte des Verkehrsdienstes und des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen am Donnerstag (30.10.2025) einen besonderen Fokus auf die Sicherheit der Fußgänger auf den Hagener Straßen. Bei Kontrollen am Graf-von-Galen-Ring ahndeten die Einsatzkräfte vom Morgen bis in den Nachmittag hinein eine Vielzahl an Verstößen. Insgesamt 32 Personen missachteten beim Überqueren der Fahrbahn eine rote Fußgängerampel. Gegen einen 24-jährigen Fußgänger, der ebenfalls wegen eines Rotlichtverstoßes aufgefallen war, lag ein Haftbefehl vor. Da der Mann die festgelegte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verhafteten die Beamten ihn und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Außerdem ahndeten die Polizisten mehrere Verstöße von Radfahrern und E-Scooter-Fahrern, die über unerlaubt über den Gehweg fuhren. Neben den Personenkontrollen führten die Einsatzkräfte viele Gespräche mit den Passanten und gaben wichtige Hinweise für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell