POL-HA: Bedrohung mit Messer: 49-Jähriger muss ins Gewahrsam

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Nachdem ein 49-Jähriger am Mittwoch (29.10.2025) seine Frau und seinen Nachbarn mit einem Messer bedrohte, nahmen ihn Einsatzkräfte der Polizei in Gewahrsam.

Die Beamten begaben sich gegen 16.45 Uhr in die Berliner Allee, wo ein Streit zwischen Nachbarn zu eskalieren drohte. Ein 49 Jahre alter Mann hatte seine Frau und einen Nachbarn mit einem Küchenmesser bedroht. Hintergrund der Tat sei die Eifersucht des 49-Jährigen, da er vermute, dass seine Frau ein Verhältnis mit dem Nachbarn habe. Im Zuge der Bedrohung soll er einen anwesenden 58-jährigen Mann leicht an der Hand verletzt haben. Als die Beamten eintrafen, hatte der Tatverdächtige kein Messer bei sich und stritt die Auseinandersetzung ab. Aufgrund des emotionalen Zustands des 49-Jährigen sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam, leiteten ein Verfahren ein und sprachen ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. (rst)

